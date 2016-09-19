مجلس الشعب يطالب برلمانات العالم بإدانة العدوان الأمريكي على دير الزور قيادة الحزب: واشنطن تدعم الإرهاب دعماً مباشراً وتعمـل على عرقلـة أي جـهـد دولي صادق لـمواجهته

أكدت قيادة الحزب أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الإرهاب دعماً مباشراً، بما في ذلك أكثر مجموعاته وحشية “داعش”، وتعمل على عرقلة أي جهد دولي صادق لمواجهة هذا الإرهاب، الذي يمثل خطراً على الأمن والسلم الدوليين، وأضافت في بيان: إن إرهاب الدولة الأمريكي والإسرائيلي وإرهاب العصابات التكفيرية هما وجهان لعملة واحدة هدفها القضاء على تطلعات الاستقلال العربية والعالمية، التي تمثّلها سورية وحلفاؤها في العالم.

وبيّنت قيادة الحزب أنه بعد خمس سنوات ونصف السنة من الحرب الكونية الإرهابية على سورية، واستخدام كل أساليب العدوان، من استقدام المرتزقة الإرهابيين إلى التدمير والقتل الممنهج، ومن المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية إلى استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال المتطوّرة، شعرت الولايات المتحدة بفشل هذه المحاولات كلها في إخضاع شعب سورية والقضاء على دولته الوطنية وجيشه الباسل، ولم يبق أمام الولايات المتحدة والكيان الصهيوني سوى العدوان المباشر كأسلوب أخير لتحقيق هدف عجزت عن تحقيقه الأساليب السابقة كلها.

وأضافت قيادة الحزب: إن العدوان الأمريكي الجبان على بواسل جيشنا في دير الزور يأتي ضمن هذه المرحلة الجديدة من المؤامرة استكمالاً لما قام به العدوان الصهيوني قبل أيام في الجنوب، وهو عدوان جبان لأنه جاء دون إنذار، في وقت تحاول فيه روسيا وسورية امتحان ادعاءات واشنطن بأنها تريد محاربة الإرهاب، فلو أن هذا العدوان كان متوقّعاً لواجهته قواتنا الباسلة كما واجهت الهجوم الجوي الصهيوني في القنيطرة قبل أيام وأسقطت الطائرتين المهاجمتين.

وطالبت قيادة الحزب أحرار العالم وجميع القوى المناهضة للهيمنة والعنصرية والعدوان، بما في ذلك مؤتمر دول عدم الانحياز في فنزويلا، بإدانة هذا العدوان إدانة صريحة وقوية، ونقل هذه الإدانة إلى الجمعية العمومية ومجلس الأمن ووسائل الإعلام الحرة في العالم، مؤكدة أن الشعب العربي السوري الأبي يرى في هذا العدوان دليلاً على فشل الأساليب السابقة كلها، لذلك فإن ثقة هذا الشعب بالنصر الأكيد تتعزز وتزداد رسوخاً كلما ازدادت ممارسات أعدائه حمقاً وعدواناً.

كما دعا مجلس الشعب برلمانات العالم إلى إدانة العدوان الأمريكي على أحد مواقع الجيش العربي السوري في دير الزور وجميع الجرائم الإرهابية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية باعتبارها إرهاباً دولياً مترابطاً ضد الشعب العربي السوري وانتهاكاً لسيادة الجمهورية العربية السورية، واعتبر المجلس، الذي أدان بأشد العبارات هذا العدوان في بيان، أن الغارات الأمريكية الجبانة على أحد مواقع الجيش إسناد مباشر من قبل واشنطن لتنظيم داعش الإرهابي، ومحاولة جديدة لتمكينه من السيطرة على مدينة دير الزور، التي انتفض أهلها ضد التنظيمات الإرهابية ووقفوا إلى جانب الجيش العربي السوري للدفاع عن المدينة وحماية السكان فيها.

الجبهة الوطنية: التواطؤ الأمريكي المباشر مع الإرهاب

وأكدت الجبهة الوطنية التقدمية أن العدوان الأمريكي المباشر على قواتنا المسلحة في دير الزور يثبت مجدداً حجم تواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية الفاضح مع الإرهاب في سورية، وأضافت في بيان: إن الولايات المتحدة أضافت هذا العدوان إلى رصيدها في العجرفة والغطرسة والضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة ما يجعل منها طرفاً مباشراً في العدوان على الدولة السورية والشعب العربي السوري، وأعربت باسم أحزابها عن غضبها الشديد تجاه هذه الجريمة النكراء، ودعت كل الشرفاء في العالم وكل الأحزاب، التي تتصدى وتناضل ضد الهيمنة الأمريكية والإرهاب الدولي والتكفيري، إلى اتخاذ مواقف واضحة وصريحة وعلنية تجاه هذا العدوان المقيت، وحمّلت الإدارة الأمريكية المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن نتائجه، ودعت أبناء شعبنا إلى المزيد من الصلابة والاستعداد لدرء مخاطر العدوان المستمر منذ سنوات وإلى تعميق الوحدة الوطنية ومؤازرة القوات المسلحة أكثر فأكثر باعتبار جيشنا العربي السوري أمل الشعب والمدافع عن كرامته ووجوده وسياج الدولة السورية التي ستبقى حصناً صلباً ذوداً عن السيادة الوطنية والإنسان السوري.

شعبان: العدوان الأمريكي جرى بتخطيط ممنهج ومسبق

كما أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان أن العدوان الأمريكي جرى ضمن تخطيط ممنهج ومسبق، ووصفت ادعاءات مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامانثا باور بأن ما حصل كان عن طريق “الخطأ” بأنه غير صحيح، مشيرة إلى أن الطائرات الأمريكية لم تقصف إرهابيي “داعش” بعد سيطرتهم على الموقع وهذا ما لا يدل على وقوع خطأ من قبل الطائرات الأمريكية.

وفي السياق ذاته قالت شعبان في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس: “إن كل المشاهد العينية والوقائع على الأرض لا تظهر أنه كان هناك خطأ أو مصادفة بل تظهر أن كل شيء كان محسوباً وكان تنظيم داعش على علم بالغارات وحين دخل التنظيم توقفت الغارات”، مشيرة إلى أنه حتى روسيا توصلت إلى نتيجة مرعبة وهي أن “الولايات المتحدة تتواطأ مع داعش”، وأضافت: “منذ بداية التدخل الأميركي قلنا إنه ليس ضد تنظيم داعش والدليل أن داعش توسع منذ ذلك الحين”.

واشنطن و”إسرائيل” شريكتان في العدوان الإرهابي

إلى ذلك، أكد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أن العدوان الأمريكي يثبت حقيقة الرعاية والاحتضان الأمريكي لتنظيم “داعش” الإرهابي رغم سيل التصريحات الأمريكية الكاذبة عن وجوب مكافحة الإرهاب، وجدد في بيان دعمه لسورية في مواجهة الإرهاب، وقال: إنه مع الانتصارات المتلاحقة للجيش العربي السوري تتعمد الولايات المتحدة عرقلة كل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاعتداءات الإرهابية على الأراضي السورية، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة هذا العدوان السافر، وإلزام الولايات المتحدة الأمريكية بعدم تكراره، وباحترام سيادة سورية ووحدة شعبها وأرضها، واحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لمكافحة الإرهاب والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أدانت الأمانة العامة للاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب العدوان الأمريكي وتزامنه مع عدوان آخر شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة حيث يتصدى الجيش العربي السوري لإرهاب “جبهة النصرة”، مؤكدة أن هذين الاعتداءين يؤكدان شراكة واشنطن وكيان الاحتلال الاسرائيلي في العدوان على الشعب العربي في العراق وفلسطين وسورية وليبيا واليمن، وناشدت المنظمات العالمية والحقوقية ودول عدم الانحياز والشرفاء في العالم إدانة هذا العدوان السافر، مؤكدة أنه محاولة للنيل من انتصارات الجيش السوري البطل الذي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع ابتغاء لرفع معنويات الإرهابيين الذين يتساقطون تحت ضربات الجيشين السوري والعراقي.

وأدان الحزب السوري القومي الاجتماعي في سورية العدوان الأمريكي، الذي جاء بالتوازي مع اعتداء صهيوني على محافظة القنيطرة، ورأى أنه يحمل تأكيداً قاطعاً لا يقبل الشك على التنسيق بين التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها “داعش” والقوات الأمريكية والعدو الصهيوني، ويبرهن للعالم أجمع حجم التنسيق بين الوكلاء والأصلاء على الأرض السورية تنفيذاً لمخططات استهداف سورية ووحدة أرضها وشعبها.

واشنطن داعم الإرهاب الأول في العالم

كذلك أدان حزب الطليعة الديمقراطي في بيان مماثل العدوان الأمريكي السافر، الذي كشف الأقنعة والمواقف للأعداء ووكلائهم، وبالعدوان التركي على الأراضي السورية، الذي تروّج له العثمانية الجديدة بحجج وأساليب استعمارية جديدة، وبالدعم المكشوف للعدو الصهيوني لـ “جبهة النصرة” الإرهابية وأخواتها، مؤكداً وقوفه إلى جانب الجيش والشعب السوري العظيم المصمم على الانتصار مهما بلغت التضحيات.

من جهته أشار حزب الشباب الوطني إلى التوقيت المشبوه للعدوان الأمريكي الذي مهّد بشكل واضح لهجوم إرهابيي “داعش” على موقع الجيش السوري، وطالب في بيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة العدوان والتحالف الدولي الذي يقف خلفه، مؤكداً دعمه للجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية والقوى الداعمة لها.

كما أدان حزب سورية الوطن الإرهاب الدولي الذي ترعاه الولايات المتحدة بالتعاون مع مملكة الإرهاب السعودي والاحتلال التركي لما فيه مصلحة العدو الإسرائيلي وأزلامهم من جزء كبير ممن يسمون معارضات الخارج اللاوطنية، وأكد أن العدوان الأمريكي ليس بالأمر الغريب أو المستبعد من داعم الإرهاب الأول في العالم، وإنما هو إعلان واضح وصريح لوقوف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة إلى جانب الإرهاب الذي يستهدف سورية أرضاً وشعباً.

من جهتها أدانت اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة العدوان الأمريكي، مشيرة إلى أنه جريمة تضاف إلى جرائم الولايات المتحدة التي ارتكبتها طيلة سنوات الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية منذ نحو ست سنوات.

البعث-سانا