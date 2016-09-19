الإرهاب يضرب مانهاتن ومينيسوتا وبرشلونة

مجدداً ضرب الإرهاب الأراضي الأمريكية، في حين يصرّ صناع القرار هناك على دعم هذا الإرهاب في المشرق العربي، خاصة سورية.

وفي حادثتين منفصلتين أُصيب 29 شخصاً على الأقل بانفجار في حي “تشيلسي” المزدحم بمدينة نيويورك الأمريكية، وصفه شهود بأنه انفجار “يصم الآذان”، فيما أصيب ثمانية أشخاص بجروح في هجوم بالسكين في مركز للتسوّق في ولاية مينيسوتا، وتبنى تنظيم “داعش” الإرهابي الهجوم.

ووصف عمدة المدينة، بيل دي بلاسيو الانفجار الذي ضرب الحي الراقي بمنطقة منهاتن بأنه كان “متعمّداً”، لكنه قال: “إنه لا يوجد أي دليل حتى الآن على أن للانفجار صلة بالإرهاب”.

وتسببت قوة الانفجار في تحطيم النوافذ وسُمع دويه من مسافة بعيدة، بينما عثر على عبوة ناسفة أخرى، ذكرت تقارير أنها كانت عبارة عن آنية طهي بالضغط موصلة بأسلاك، في وقت لاحق في نفس الحي.

وقال قائد مكافحة الحرائق في نيويورك: إنه لا توجد خطورة تهدد أرواح أي من المصابين باستثناء شخص واحد حالته خطيرة، ومعظم الحالات تعاني من جروح وإصابات أخرى خفيفة جراء الزجاج المتناثر وغيره من الحطام الناجم عن الانفجار.

وأفادت تقارير غير مؤكدة بأن الانفجار وقع داخل صندوق قمامة، وأغلقت الشرطة عدداً من المباني القريبة من موقع الانفجار.

وينتشر في حي تشيلسي حانات ومطاعم، تكون مزدحمة عادة في عطلات نهاية الأسبوع، ووصف شهود عيان كانوا موجودين بالقرب من منطقة الانفجار بأنه كان هائلاً وتسبب في حالة من الرعب.

وجاء الانفجار بعد ساعات من انفجار قنبلة أنبوبية بولاية نيوجيرسي في منطقة كان من المفترض أن يمر بها المشاركون في سباق للعدو، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وقال دي بلاسيو: إنه لا يوجد أي دليل على وجود صلة بين الانفجارين.

وفي ولاية مينيسوتا الأمريكية أيضاً أصيب ثمانية أشخاص بجروح في هجوم بالسكين في مركز للتسوّق.

وفيما نقلت وكالة فرانس برس عن بلير أندرسون قائد شرطة مدينة سانت كلاود إن “المهاجم قتل والتحقيق لا يزال مستمراً ولا نستطيع التأكيد ما إذا كان الأمر يتعلق بهجوم إرهابي أم لا”، أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم بالسلاح الأبيض، ونقلت فرانس برس عن وكالة “أعماق” المرتبطة بـ”داعش”، قولها: إن الهجوم نفذ على يد “جندي” تابع للتنظيم.

وشهدت مدن أمريكية عدة في الآونة الأخيرة سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن العديد منها.

وفي سياق متصل، أسفر انفجار في مبنى بمحطة بريميا دي مار السياحية الإسبانية، عن سقوط قتيل و17 جريحاً، كما أعلن رجال الإطفاء.

والمبنى مؤلف من سبعة طوابق كما يتبين من الصور الأولى التي بثتها الصحافة المحلية، وقد أخلي من سكانه بينما كان رجال الإطفاء يحاولون تحديد طبيعة الانفجار وما إذا كان عرضياً أو متعمداً.

وكالات