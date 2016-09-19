النظام السعودي يشن غارات عنيفة على ذمار وصعدة.. ويمنع وفد صنعاء من مغادرة مسقط

يواصل العدوان السعودي استهداف المناطق السكنية والمرافقِ العامة في اليمن، حيث استهدف مدرسة بمديرية سحار ومناطق متفرّقة في محافظة صعدة، وذكرت مصادر إعلامية أن طيران العدوان السعودي قصف منطقة الحجلة في مديرية رازح بمحافظة صعدة ما أدى لاستشهاد امرأة، اضافة إلى استهداف مناطق بمحافظة تعز، وكلها خلفت خسائر مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والعامة.

كما شن طيرانه غارتين على منطقة مبلقة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، كما شن غارات على الاستاد الرياضي بمدينة ذمار،

حيث أصيب خمسة مواطنين، إضافة إلى إلحاق أضرار بعدد كبير من المنازل والمحال التجارية المجاورة.

ولكن القصف السعودي لم يمنع اليمنيين من إطلاق عرض عسكري رمزي في محافظة عمران شاركت فيه أعداد من مختلف وحدات القوات المسلحة لإعلان الاستعداد لمواجهة العدوان، حيث أكد المشاركون استعدادهم للانضمام الى القوات المشتركة ضد العدوان السعودي على البلاد.

وفي سياق منفصل، قالت مصادر من المفاوضات اليمنية: إن الأمم المتحدة ألغت رحلة وفد صنعاء إلى اليمن بعد رفض السعودية منح تصريح لطائرة الأمم المتحدة التي كان من المقرر أن تنقل الوفد من العاصمة العمانية مسقط، مضيفة: إن السعودية حذّرت من انتهاك الحظر الجوي، مشيرة إلى أن قرار الرفض السعودي يأتي للمرة الثانية، حيث سبق وأن رفضت ذلك في المرة الأولى الجمعة الماضية، بشكل مطلق منح الترخيص للطائرة للوصول إلى مسقط والمغادرة بالوفد العالق منذ أكثر من شهر ونصف في مسقط منذ انتهاء مشاورات الكويت.

وقد أبدى وفد صنعاء تحفظاً على الطائرة الأممية، التي قال: إنها لن تستوعب جميع الفريق السياسي والإعلامي المرافق له، وتمسك بالعودة عبر طائرة عُمانية كما جاء من صنعاء، لكنه عاد وتراجع عن تحفظاته ومطالبه تحت الضغوط الأممية ورغبة منه بالعودة إلى صنعاء، لكنه فوجئ بعجز الأمم المتحدة عن تسيير طائرتها لنقله إلى صنعاء، ولم تكتف السعودية بقرار المنع فقط بل حذرت من انتهاك الحظر الجوي القائم على اليمن.