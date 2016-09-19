ترميم البنى التحتية في معلولا وقريباً البدء بتأهيل الآثار

دمشق-فداء شاهين:

تتسارع مراحل وخطوات ترميم مدينة معلولا في ريف دمشق عبر إزالة الأنقاض وتأهيل البنى التحتية التي تم البدء بأعمالها ولاسيما في البلدة الأثرية، على أن يتم قريباً إعادة إعمار البلدة الأثرية المخربة والمهدمة، وذلك بالتوازي مع ترميم الأماكن والحارات في البلدة الحديثة.

وأضاف رئيس مجلس المدينة ناجي وهبة في تصريح لـ”البعث” على هامش فعالية وزارتي السياحة والشؤون الاجتماعية والعمل إحياء للغة الآرامية: إن مشاريع إعادة البناء والإعمار مستمرة بتوجيهات وجهد الحكومة مع المنظمات الداعمة كي تعود معلولا كما كانت سابقاً، وأشار إلى أن أثمن الأيقونات المسجلة في اليونسكو التي لها حماية عالمية فقدت وسرقت من قبل العصابات الإرهابية ولم يتم استرجاع سوى 5 أيقونات لدير مار تقلا من لبنان العام الماضي ويوجد تواصل بجهود السفارة السورية مع بعض الجهات المعنية في لبنان للحصول على المعلومات عن المسروقات بهدف استرجاعها، لافتاً إلى أنه تم إنشاء كافتيريا ومطعم شعبي مبدئياً كما سيتم بالاتفاق مع وزارة السياحة إقامة موتيلان اثنان في البلدة القديمة ومقهى رصيف لتخديم الزائرين.

وبين الباحث إلياس نصر الله لـ”البعث” أنه يتمّ تدريس اللغة الآرامية في المعهد العالي لتعليم اللغات في جامعة دمشق ومن المفروض إدراجها وتعليمها في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في البلدة ومختلف المناطق، علماً أن الدورة الأخيرة في معهد البلدة انتهت بتخريج 70 طالباً في الوقت الذي يتم تحضير 20 طالباً حتى يتم تكوين كادر تدريسي في المعهد.