توطين أحدث تقنيات التشييد السريع والبداية مع “Asi” الروسية

دمشق-البعث:

كثفت الشركة العامة للبناء والتعمير عمليات التواصل مع الشركات العالمية في الدول الصديقة، مثل روسيا وايران والصين، في مجالات (التشييد السريع– تقنيات الصناعات المعدنية– التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للمشافي والجامعات والمباني العامة) بغية الاستفادة من الخبرات المتوفرة لديهم وتأمين متطلبات العمل للقطاعات التي اعتمدتها الشركة للعمل والاطلاع على أحدث تقنيات التشييد السريع.

وحسب مدير الشركة المهندس عامر هلال في تصريحه لـ “البعث” تمّ التواصل مع شركات روسية وآخرها شركة ASI التي تستخدم التقنية الأكثر حداثة لهذه المنتجات وبطاقة إنتاجية حوالي 300 ألف م2 سنوياً، وتتضمن خطوط إنتاج لتصنيع بلاطات مسبقة الإجهاد (هولوكور) وبلاطات بيتونية مسلحة خاصة للطرق وأعمدة وجدران ومناور للمصاعد بالإضافة إلى إنتاج أعمدة كهرباء بيتونية والعديد من العناصر البيتونية المسلحة مسبقة الإجهاد.