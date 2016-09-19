الصراع على النفط الليبي يشتعل مجدداً

اندلعت اشتباكات جديدة في منطقة الهلال النفطي في شرق ليبيا، أمس، بين قوات السلطة الموازية بقيادة المشير خليفة حفتر، وجهاز حرس المنشآت النفطية الموالي لحكومة الوفاق الوطني، بعدما هاجم عناصر هذا الجهاز المنطقة بهدف استعادتها.

وتهدد الاشتباكات خطط المؤسسة الوطنية للنفط التي تدير هذا القطاع الحيوي منذ عقود حيال استئناف التصدير من موانئ هذه المنطقة المهمة، بعدما أعلنت المؤسسة الخميس رفع حالة “القوة القاهرة” عنها، مما يتيح قانونياً بدء التصدير منها.

وتواجه ليبيا أزمة كبيرة في السيولة المالية، ويعد استئناف تصدير النفط أمر بالغ الأهمية لبلد يعاني من سيطرة تنظيم “داعش” على أجزاء منه وفوضى سياسية وانقسامات ونزاع عسكري متعدّد الأطراف.

وفي ليبيا سلطتان تحظى كل منهما بدعم قوات مسلحة، حكومة الوفاق المعترف بها من المجتمع الدولي ومقرها طرابلس، وحكومة موازية تحظى بدعم البرلمان المنتخب ومقرها مدينة البيضاء في الشرق.

وقال الملازم في قوات السلطة الموازية محمد ابسيط: “تقدّمت قوات حرس المنشآت الموالية لحكومة الوفاق، ونخوض اشتباكات معها في مدينة رأس لانوف”.

وفي وقت لاحق، أعلن العقيد مفتاح المقريف، آمر القوة المكلفة بحماية المنشآت النفطية في القوات التي يقودها حفتر: “قمنا بصد هجوم المليشيات التي تقدّمت مدعومة بأطراف خارجة عن القانون من غرب ليبيا، حتى وصلت إلى منطقة رأس لانوف”. وتابع: “نلاحقهم في المنطقة، وتمكنا من أسر بعض عناصرهم”.

وكان علي الحاسي المتحدث باسم جهاز حرس المنشآت التابع لحكومة الوفاق قال في وقت سابق: “هاجمنا السدرة ورأس لانوف وقوات حفتر تحاول استهدافنا بالطائرات”.

ويقع الهلال النفطي الذي يضم أربعة موانئ تصدير رئيسية في منتصف الطريق بين مدينة بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس)، معقل القوات التي يقودها حفتر، ومدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) التي توشك قوات حكومة الوفاق الوطني على استعادتها بعد أربعة أشهر من المواجهات مع تنظيم “داعش”.

وقد نفذت القوات المناهضة لحكومة الوفاق الوطني، بقيادة حفتر، هجوماً على المرافئ النفطية الأحد الماضي، وتمكنت خلال ثلاثة أيام من السيطرة على كامل المنطقة، بعد طرد جهاز حرس المنشآت التابع لحكومة الوفاق، بقياد إبراهيم الجضران منها. ثم أعلنت الأربعاء تسليم إدارة موانئ التصدير إلى المؤسسة الوطنية للنفط التي تدين بالولاء إلى حكومة الوفاق، مع احتفاظها بالوجود العسكري لحراسة الموانئ. وقررت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس رفع حالة “القوة القاهرة” عن الموانئ الأكبر في البلاد، وهي رأس لانوف والسدرة والبريقة والزويتينة.

واعتبر السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت في تغريدة على “تويتر”، عقب اندلاع اشتباكات الأمس، أن القتال المستمر حول منشآت الهلال النفطي مضرّ بمستقبل ليبيا الاقتصادي، وإن الحوار أفضل طريقة لحل الخلافات.

وكالات