المراقبون الأجانب يشيدون بالتنظيم الجيد الناخبون الروس يختارون نوابهم إلى مجلس الدوما

بمشاركة القوات الروسية العاملة في قاعدة حميميم في سورية، انطلقت انتخابات مجلس “الدوما” السابعة في روسيا الاتحادية، أمس.

ويخوض الانتخابات 14 حزباً، ويتنافس 6510 مرشحين على شغل 450 مقعداً في مجلس “الدوما”، ليشغل 225 مقعداً مرشحو الأحزاب السياسية، و225 مقعداً مرشحو الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد.

وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في موسكو والشطر الأوروبي من روسيا في الساعة الـ 8 صباحا بتوقيت موسكو وذلك بعد أن بدأ التصويت في شرق روسيا قبل 9 ساعات من انطلاقه في غربها بحضور المراقبين الحزبيين والمستقلين للوقوف على سير التصويت، فضلاً عن الكاميرات والبث الحي الذي نظمته اللجنة المركزية للانتخابات الروسية في جميع المراكز الانتخابية.

وبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم روسيا 95 ألفاً، بما يتيح التصويت لأكثر من 111 مليون ناخب.

في هذه الأثناء اعتقلت الشرطة الروسية رجلاً زعم حمله عبوة ناسفة في مركز انتخابي بموسكو، وقالت مصادر أمنية: إن رجال الأمن الذين وصلوا إلى المكان نقلوا الرجل إلى مركز الشرطة، ولم يتمّ العثور على أي عبوات ناسفة بحوزته، بل كان يحمل عبوة وهمية لا تشكل أي خطر، وأكدت السلطات أن المركز الانتخابي يعمل كالمعتاد.

وفي سياق متصل حاول القوميون الأوكرانيون عرقلة تصويت الروس المقيمين في أوكرانيا ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم، وتعرّض أحد المواطنين الروس للضرب والشتم على أيدي قوميين ينتمون لأحزاب سياسية وقوى عنصرية متطرفة في العاصمة الأوكرانية كييف، وذكر شهود عيان أن ثلاثة قوميين عرقلوا الدخول إلى مبنى السفارة الروسية هناك.

في المقابل أشاد المراقبون الأجانب الذين تابعوا سير التصويت بجو الانفتاح والتنظيم الجيد لهذه العملية الانتخابية، وامتدحوا سير عمليات التصويت، والإصلاحات السياسية، والشفافية والاهتمام الكبير من جانب الناخبين بالعملية الانتخابية، مؤكدين أن الأمور تجري بشكل جيد بدون أي انتهاكات.

وكالات