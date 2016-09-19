الجيش يكبد إرهابيي داعش خسائر فادحة في محيط جبل الثردة روسيا: المجموعات المسلحة تستجمع قواها لشن هجوم واسع على حلب

بعد ساعات من سيطرة إرهابيي داعش، بالتعاون والتنسيق مع تحالف واشنطن المزعوم على مواقع للجيش العربي السوري في جبل الثردة في محيط مطار دير الزور، استعاد أبطال جيشنا تلك المواقع بعد أن كبدوا إرهابيي التنظيم خسائر فادحة في العديد والعتاد. في حين شن الطيران الحربي سلسلة غارات على عدة مناطق في ريف المحافظة أدت إلى سقوط عشرات الإرهابيين بين قتيل ومصاب.

وفيما دعا محافظ حلب المسلحين إلى تغليب لغة العقل والعودة إلى حضن الوطن لإنهاء معاناتهم ومعاناة جميع المواطنين في حلب عبر المبادرة لتسيلم أنفسهم والاستفادة من مرسوم العفو الذي أصدره مؤخراً السيد الرئيس بشار الأسد، خرجت عشرات العائلات من الأحياء الشرقية للمدينة حيث قدمت لهم الجهات المعنية جميع التسهيلات اللازمة للتخفيف من معاناتهم جراء تسلل الإرهاب التكفيري إلى مناطقهم.

وسط هذه الأجواء أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المجموعات المسلحة تستخدم أيام التهدئة لإعادة تجميع قواها استعداداً لهجمات واسعة في حلب، مؤكدة أن الجيش العربي السوري وحده من يلتزم بالتهدئة. ما يعني أن التهدئة التي طالبت بها واشنطن لن تختلف عن سابقاتها وتأتي في سياق محاولاتها منع مرتزقتها من الانهيار وليس أي شيء آخر.

وفي التفاصيل، أغار الطيران الحربي في الجيش العربي السوري صباح أمس على تجمعات وتحصينات لتنظيم داعش الإرهابي في محيط جبل الثردة ما أسفر عن تدميرها مع عدد من العربات المدرعة ومقتل العشرات من أفراد التنظيم التكفيري. وطالت ضربات الجيش أوكاراً وطرق إمداد للتنظيم الإرهابي في حيي الكنامات والعرفي وفي قرية الجفرة ومحيطي منطقة البانوراما ومطار دير الزور العسكري، وأسفرت عن تكبيده خسائر فادحة بالأفراد والعتاد الحربي وتدمير مستودعات للأسلحة والذخيرة وعربات بعضها مزود برشاشات ثقيلة.

من جهة ثانية أكد مصدر عسكري سقوط طائرة حربية أثناء تنفيذها مهمة قتالية في دير الزور، وقال: إن طائرة حربية أُسقطت في دير الزور أثناء تنفيذ مهمة قتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي واستشهد الطيار.

وفي سياق آخر دعا محافظ حلب حسين دياب المسلحين في الأحياء الشرقية للمدينة إلى المبادرة لتسليم أنفسهم وسلاحهم والاستفادة من مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016. وأكد المحافظ في بيان له أمس ضرورة قيام من حمل السلاح في أحياء حلب الشرقية بتغليب لغة العقل والعودة إلى رشدهم وإلقاء السلاح والعودة إلى حضن الوطن لإنهاء معاناتهم ومعاناة جميع المواطنين في حلب، موضحاً أننا أمام مرحلة جديدة تتطلب اتخاذ قرار المصالحة وعودة المسلحين إلى حضن الوطن وإيقاف نزيف الدم والدمار.

وجدد المحافظ تأكيده على أن كل من سيبادر لتسليم نفسه وسلاحه لن يلقى إلا كل معاملة حسنة وسيعود فوراً لممارسة حياته الطبيعية مستفيداً من مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد. وختم المحافظ بيانه بالتأكيد على ضرورة رفض الغرباء ووقف التدمير لمقدرات الوطن والاتجاه نحو المصالحة ليكون الجميع مدافعين عن سورية ضد كل معتد كائناً من يكون.

وفي وقت سابق خرجت عشرات العائلات من الأحياء الشرقية لمدينة حلب باتجاه معبر صلاح الدين بعد معاناة طويلة مع الإرهاب. وأفاد مراسل سانا في حلب بأن الجيش العربي السوري بالتعاون مع الجهات المختصة استقبل عشرات العائلات التي خرجت من أحياء بستان القصر والصاخور والفردوس وكرم الدعدع والمدينة القديمة باتجاه معبر صلاح الدين وقدم لهم كل التسهيلات اللازمة حيث تم نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة مزودة بجميع التجهيزات والمواد ومستلزمات المعيشة الأساسية، وأضاف إنه تم تقديم الرعاية الصحية لتلك العائلات والمعونات إليهم بشكل فوري، مبيناً أن الإرهابيين الموجودين في الأحياء الشرقية كانوا يمنعون دخول قوافل المساعدات إلى المدنيين عبر استهدافهم الطريق المعتمد لتلك القوافل برصاص القنص.

في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المجموعات المسلحة تستخدم أيام التهدئة لإعادة تجميع قواها استعداداً لهجمات واسعة في حلب.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف إنه على مدى 6 أيام من سريان نظام التهدئة في سورية وحده الجيش السوري من أظهر التزاماً حقيقياً به بخلاف المجموعات المسلحة إذ فشل الجانب الأمريكي في التأثير عليها ولم يقدم بيانات دقيقة حول أي منها أو عن مدى التزامها بالتهدئة، وأضاف إننا شهدنا حالة عكسية تجلت في ازدياد حدة قصف المجموعات المسلحة واستهدافها أحياء سكنية ومواقع للجيش السوري.

من جهة أخرى أشار كوناشينكوف نقلاً عن مهجرين نازحين أتيح خروجهم من شرق حلب إلى أن المسلحين هناك قتلوا 26 مدنياً حيث قال: أكد النازحون الذين تم إجلاؤهم من حي الشيخ خضر في حلب أن المسلحين أعدموا 26 من سكان المنطقة بمن فيهم 9 قاصرين شاركوا في مظاهرة تضم المئات من السكان لمطالبة مسلحين غرباء بالمغادرة وخفض حدة العنف والقتال فيه.

من جانبه أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن حكومات الأردن والسعودية وقطر وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تنخرط بدعم الإرهاب في سورية وتتصرف وكأنها غير معنية بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب كما أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يقدم الدعم المفضوح لإرهابيي جبهة النصرة في الجنوب.

وقال الجعفري في مقابلة مع قناة الميادين على هامش أعمال القمة 17 لدول عدم الانحياز في مارغاريتا بفنزويلا إن إسرائيل تستضيف جبهة النصرة ولواء شهداء اليرموك وجند الأقصى وكل الإرهابيين والقاذورات البشرية التي يتم تدريبها في الأردن والسعودية وتركيا وإسرائيل نفسها، مشيراً إلى أن كيان الاحتلال يقوم بمعالجة مصابي هذه الجماعات الإرهابية في مشافيه وبتمويل قطري، ولفت إلى أنه لن يكون هناك حل لمسألة الفصل بين ما يسمى المعارضة المعتدلة وما بين التنظيمات الإرهابية طالما هناك رغبة أمريكية في التستر على ما هو إرهابي وتسميته بـ “معارضة معتدلة”.

وأشار إلى أن سياسات البريطانيين والفرنسيين مبنية على الكيد والحقد وتصفية الحسابات بالمطلق تجاه سورية ولديهم كتلة من القاذورات البشرية وهي خريجة مجتمعاتهم وهذا إرهاب أوروبي يحاولون التخلص منه في سورية والعراق، وأكد وجود عدد من أعضاء حركة عدم الانحياز تدعم الإرهاب في سورية على رأسها دول الخليج والأردن وقال: توجد مسارات متعددة في سلوكيات الدول فهناك شيء من النفاق والتزوير السياسي تقوم به بعض الحكومات إن كانت من أعضاء الحركة أو من خارجها وهذا السلوك يعيق تطوير أداء حركة عدم الانحياز، موضحاً أنه لأول مرة ندخل جبهة النصرة ككيان إرهابي في وثائق حركة عدم الانحياز وهذا ينسجم مع كل الجهد الدولي والعربي والإقليمي الضاغط بهذا الاتجاه.