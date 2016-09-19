أربعة ملايين طالب يبدؤون عامهم الدراسي الجديد.. والحكومة تتفقد عدداً من مدارس دمشق

توجّه نحو أربعة ملايين طالب وتلميذ إلى مدارسهم، التي تقدّر بنحو 15 ألف مدرسة في المحافظات كافة، مع إطلالة اليوم الأول للعام الدراسي، فيما زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس عدداً من مدارس مدينة دمشق، واطلع على جاهزيتها في استقبال الطلبة ومدى توافر مستلزمات العملية التعليمية والتربوية من كادر تدريسي وكتب مدرسية لجميع الصفوف، حيث تمّ توزيع 75 بالمئة كتباً جديدة و25 بالمئة مدورة.

والتقى رئيس مجلس الوزراء بعد الجولة الفريق التربوي في وزارة التربية، واستمع منه إلى الآليات التنفيذية التي تتبعها الوزارة لإنجاح استمرار العملية التربوية وتطويرها وتوفير مستلزماتها، وأهمية تعويض الفاقد التعليمي، ومتابعة تطوير المناهج التربوية التي تركز على بناء الإنسان وترسيخ هويته الوطنية وتحصين المجتمع ضد الغزو الفكري والثقافي التكفيري، والدور المطلوب من وزارات الإعلام والثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل، وتكامل أدوارها مع وزارة التربية في بناء الإنسان الصحيح لأن من يملكه يملك كل شيء.

وتمحورت الآليات التنفيذية حول إجراء مسح شامل لواقع المدارس والمؤسسات التربوية المتضررة والتنسيق مع الجهات المختصة لترميمها ومتابعة صيانتها، وزيادة القدرة الاستيعابية للمدارس، وترميم وإعادة افتتاح المدارس في المناطق التي تمّ تحريرها بفضل إنجازات الجيش العربي السوري.

شارك في الجولة والاجتماع الرفاق والسادة رئيس مكتب التربية والطلائع القطري أركان الشوفي ووزراء التربية الدكتور هزوان الوز والشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري والإعلام المهندس محمد رامز ترجمان والثقافة محمد الأحمد ومحافظ دمشق الدكتور بشر الصبان ونقيب معلمي سورية نايف الحريري.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد وزير التربية أن انطلاق العملية الدراسية واستمرارها رسالة إلى العالم ودليل على إصرار الشعب السوري على الحياة وتحصيل العلم والمعرفة.

من جانبها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أهمية التكامل بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية في تحقيق الأهداف التربوية المرجوة نظراً لوجود نقاط التقاء كثيرة تبدأ من مراحل الطفولة المبكرة، ولفتت إلى أن الاجتماع تطرق إلى موضوع رياض الأطفال الذي يعد تمهيداً لوضعه ضمن المراحل المدرسية مستقبلاً.

وأشار وزير الإعلام إلى أن الاجتماع مع الفريق التربوي ناقش آليات تنفيذ ما ورد في البيان الحكومي المتعلقة بالسياسات التربوية للوزارة وسبل تطوير العملية التربوية عموماً واستمرارها وتأمين جميع المستلزمات اللازمة من بنى تحتية كمدارس وصفوف ومقاعد وكتب مدرسية، بالإضافة إلى كيفية تشجيع الأهالي لإرسال أطفالهم إلى المدارس، وتمّت مناقشة آليات تعويض الفاقد التدريسي وتطوير المناهج التربوية بما يسهم في بناء الإنسان وتكريس الانتماء والهوية الوطنية لدى الطالب، إضافة إلى عرض مجموعة من المشاكل من قبل المعنيين في وزارة التربية واقتراحات معالجتها.

من جهته أكد وزير الثقافة أن البيئة المدرسية والتربوية تشكل أساساً تنطلق منه دعامات سورية البشرية والأخلاقية، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى التنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية بشؤون التربية والثقافة بما يحقق إنجازاً مهماً في هذا المجال.

وأوضح نقيب المعلمين أن الاجتماع تناول عدداً من القضايا التي تسهم في تطوير العملية التربوية ووضعها على المسار الصحيح، معتبراً أن توجه نحو أربعة ملايين طالب وتلميذ لمدارسهم اليوم دليل عافية واستقرار.