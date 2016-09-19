العدوان الأمريكي .. والخطأ المتعمد !!

العدوان الأمريكي الأخير على الجيش العربي السوري في محيط مطار دير الزور، يؤكد جملة من الحقائق الدامغة التي يأتي في مقدمتها أن أمريكا كانت، وما تزال، المسلح والداعم للإرهاب التكفيري الوهابي الذي يشعل الحرب على سورية منذ حوالي السنوات الست، تحت مسميات ولافتات أبرزها ( الربيع العربي) وأن اعتذار أمريكا عن هذا العدوان المقصود إنما يفضح القطبة ـ المخفية ـ في الاتفاق الروسي الأمريكي والتي طالبت بكشفها روسيا مراراً مع استمرار أمريكا في اعتبارها ـ النصرة ـ منظمة معتدلة !!، مستهينة بالعقل والمنطق الذي يتعاطى مع هذه الحرب الرهيبة التي تشنها ـ داعش والنصرة ـ وأخواتها على سورية.

لقد تأكد، أن الإدارة الأمريكية هي الوكيل الحصري للإرهاب على اختلاف صنوفه وحقوقه وأنواعه، وأنها المدرب والموجه الحقيقي لهذا الإرهاب لخدمة المشروع الصهيوني في المنطقة واستمرار -أمركتها- للعالم تحت شعار الفوضى (الحراقة) الذي ابتدعته في مقدمة المؤامرة على الوطن العربي.

إن العدوان الأمريكي هذه المرة والذي جاء نجدةً سريعة لداعش كان أكثر افتضاحاً ووضوحاً، لأن العالم كله يذكر كيف كانت الطائرات الأمريكية تلقى الأسلحة والأدوية والمؤن للإرهابيين من الجو، وعندما تحرجها الأسئلة تتعلل بالخطأ وتعتذر!!، غير أن هذا العدوان، هذه المرة، كان الأكبر والأخطر، والأعمق أثراً في نفوس السوريين وأصدقائهم، من روسيا إلى محور المقاومة، الأمر الذي يتطلب مواجهته بمواقف تكون في مستواه لبلسمة الجراح ومعالجة الرضوض النفسية التي أحدثها هذا العدوان السافر والغادر..

تقديري أن هذا العدوان، وتداعياته التي أتصور أنها ستكون غير عادية، قد أصاب الاتفاق الروسي الأمريكي في الصميم. كما أنه جعل -صدقية- أمريكا على مختلف المستويات ـ وخاصة حلفاءها وأصدقاءها ـ أصبحت موضع شك كبير.

إذاً، كيف تقصف طائراتها خطأ الأرتال والجنود السوريين ثم تعتذر، وأين ادعاءاتها أن أقمارها الصناعية وطائراتها التجسسية التي تفلح سماء المنطقة لم تغرق بين أوباش داعش وقطعانها، وبين الجنود السوريين الذين يقومون بواجبهم في حماية الديار؟! وأين ذهبت الرعاية الأمريكية التي أرهبت الشعوب يوم أكدت أجهزة مخابراتها إنها تصور النمل بين الرمل في الصحارى والبوادي كما تحصي العصافير والوحوش في غابات المنطقة؟!!

ترى، هل يجفف الاعتذار الأمريكي دموع الثكالى والأيامى والأيتام الذين صعدت أرواح آباؤهم وأقاربهم إلى باريها في مطار دير الزور -جراء العدوان- أم أنه سيعمق الجرح العروبي بين أمريكا المستهترة بالأرواح والمحرمات وبين الشعب العربي السوري الذي نذر نفسه للكرامة ودفع الثمن الأغلى من أجل الوطن وثوابته القومية.

إن أبناء شعبنا لم يستغربوا هذا العدوان الأمريكي الجديد على وطننا، لأن أمريكا تمارس العدوان عبر زبائنها منذ ولادة مؤامرة -الربيع العربي-، ويوم فشل أزلامها في تحقيق أي -إنجاز- يضعف الوطن ممثلاً بجيشه الأسطوري، وشعبه المقدام، وقيادته مفولذة الأعصاب، لجأ لتنفيذ عدوانه الجديد بقواته دعماً للإرهاب التكفيري الوهابي مستهيناً بقرارات الأمم المتحدة إزاء مواجهة الإرهاب، وغير آبه بالاتفاق الأخير مع الصديق الروسي.

إن هذا العدوان هو في المحصلة لخدمة الكيان الصهيوني صاحب المصلحة الجوهرية في وصول مؤامرة -الربيع المسموم- إلى خواتيمها في المنطقة، غير أن شعبنا، وهو يترحم على أرواح شهداء جيشه الأطهار والأبرار لن ينال هذا العدوان من إصراره على تقديم أعظم التضحيات لدحر الإرهاب التكفيري الوهابي النفطي، والإسهام في إبداع عالم خالٍ من القطبية الأمريكية الصهيونية تحريراً للمحتل من الأرض وإعزازاً لقيم الحضارة الإنسانية والشعوب المناضلة.

د. صابر فلحوط