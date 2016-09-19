موسكو: تصرفات طياري التحالف بين الإهمال الإجرامي والانغماس المباشر مع “داعش”

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها العميق من عدوان طائرات التحالف الأمريكي على أحد مواقع الجيش العربي السوري في دير الزور، داعية الجانب الأمريكي إلى إجراء تحقيق دقيق، مع اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث لاحقاً، فيما حاولت الولايات المتحدة التستر على العدوان متذرّعة بأنها تتحقق منه، ومكتفية بـ “الإعراب عن الأسف” للخسائر بالأرواح التي نجمت عن القصف، خاصة بعد أن أحرجتها استراليا وأقرّت بأن طائراتها شاركت إلى جانب طيران التحالف الأمريكي في العدوان، وزعمت “أنها ستتعاون بالكامل في مراجعة يجريها التحالف للواقعة”.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها تعليقاً على هذا العدوان: “إن الطائرات الحربية التابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة دخلت يوم الـ17 من أيلول المجال الجوي السوري من جهة العراق وقصفت بالقنابل والصواريخ مواقع القوات السورية بالقرب من مطار دير الزور ما أدى إلى وقوع ضحايا من الجيش السوري”، مشيرة إلى أنه “وبعد بدء الضربات الجوية الأولى نفذت المجموعات الإرهابية الموجودة في المنطقة هجمات ضد الوحدات العسكرية السورية التي تنفذ مهمتها بالدفاع عن السكان المدنيين في هذه المدينة العريقة”.

وأكدت الخارجية الروسية أن الموقف المبهم وغير البنّاء الذي اتخذته الولايات المتحدة تجاه دعوة روسيا لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول هذا العدوان يدعو للأسف، لافتة إلى أن ممثلي الولايات المتحدة لم يتمكّنوا من تقديم تفسير مناسب حول ما جرى وحاولوا كعادتهم قلب الأمور رأساً على عقب، وتابعت: “إننا نعتبر ما حدث نتيجة طبيعية لاستمرار الولايات المتحدة في رفض إقامة تعاون وثيق مع روسيا في مجال مكافحة تنظيمي داعش وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية وهو ما تدعو موسكو الجانب الأمريكي إليه باستمرار وإلحاح وهو ما ورد أيضاً في الاتفاق الروسي الأمريكي الذي تمّ التوصل إليه في جنيف يوم الـ 9 من أيلول الجاري.

وأضافت: “لا شك في أن تصرف طياري التحالف، إذا لم يكن كما نأمل جرى بإيعاز من واشنطن، فهو على الحدود بين الإهمال الإجرامي والتساهل المباشر مع الإرهابيين من داعش، موضحة أن ما يثير القلق بشكل خاص أن هذا الاعتداء وقع على خلفية الانتهاكات الموثّقة لنظام وقف الأعمال القتالية من جانب فصائل المعارضة غير المشروعة، التي طالما أكد الجانب الأمريكي على أنها انضمت لنظام وقف الأعمال القتالية.

وجددت الخارجية الروسية في البيان الطلب إلى واشنطن ممارسة الضغط اللازم على المجموعات المسلحة غير المشروعة الخاضعة لها لكي تنفذ بشكل لا تشوبه شائبة اتفاق وقف الأعمال القتالية وإلا فإن العكس قد يهدد مجمل الاتفاق الروسي الأمريكي الذي تمّ التوصل إليه مؤخراً في جنيف ما يتعارض مع مصالح كل الأسرة الدولية.

كما دعت المتحدّثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامانثا باور لزيارة سورية لترى بعينها كيف يعيش الناس في ظروف الحرب ولتعرف معنى الخجل، وقالت، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رداً على تصريحات لباور حول روسيا، عزيزتي سامانثا باور لمعرفة معنى كلمة الخجل أنصحك بالذهاب إلى سورية والالتقاء مع الناس هناك، ليس مع النصرة، ولا مع “المعارضة المعتدلة” التي يقلق واشنطن إيصال المساعدات الإنسانية إليها، ولا مع مناضلي المستقبل النيّر المقيمين في الغرب، بل مع الناس الذين يعيشون هناك رغم ست سنوات من الاختبار الدموي الذي يجرّب في بلدهم بمشاركة نشطة من واشنطن.

وأضافت زاخاروفا: إنها تلتقي السوريين كثيراً.. ممثلي المعارضة من المدن السورية وأطفالاً يتامى يأتون إلى روسيا للراحة أو العلاج والصحفيين.

وتعهّدت زاخاروفا متهكّمة بتحمّل نفقات سفر باور إلى سورية كاملة، وقالت: “لا تخافي معي.. لن يلمسك أحد إلا إذا ضرب طيرانكم مرة أخرى بالخطأ وستجدين فيما بعد ما يمكن تذكره وتعرفين معنى كلمة خجل”.

وكانت باور قالت في وقت سابق: “إن ممثلة الخارجية الروسية يجب أن تخجل من تصريحها بأن الولايات المتحدة تدافع عن إرهابيي داعش”.

الى ذلك أكد ممثل روسيا لدى المنظمة الدولية فيتالي تشوركين عقب انتهاء الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن، أن موسكو تنتظر من واشنطن أن تبرهن لروسيا وشركائها الآخرين على التزامها بحل سياسي في سورية، وأكد أن العدوان الأمريكي مخالف للقانون الدولي، وخرق للاتفاق الروسي الأمريكي حول سورية، ويهدف إلى عرقلة الاتفاق ودعم بعض “المجموعات المسلحة”.

وأضاف تشوركين: “إن الولايات المتحدة قامت بضربة جوية متهوّرة، ومن المستغرب أن تقوم بهذه الضربة في هذا التوقيت”، مضيفاً: إن هذا الأمر مثار قلق خطير وهذا ما عبّرت عنه الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وأكد أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة يخالف القانون الدولي، ويصعب التصديق أن يكون هذا تمّ عن طريق الخطأ، لأن رواية واشنطن غير مقنعة وكلمة باور “لا تعبّر عن حسن نوايا ولا تعكس حقيقة الأمور”، وأضاف: “إن السؤال المطروح: لماذا قامت الولايات المتحدة فجأة ودون سابق إنذار بهذه الضربات على منطقة دير الزور، ولماذا لم تقم في السابق بشن ضربات مشابهة، ألم تقم بذلك كدعم لبعض المجموعات المسلحة”؟!.

ودعا تشوركين الولايات المتحدة إلى التنسيق مع روسيا “إذا كانت راغبة فعلاً” بالقيام بضربات ضد التنظيمات الإرهابية في دير الزور أو أي مكان آخر، مؤكداً أن العدوان الأمريكي على مواقع للجيش السوري لا يتسم بأي حس من المسؤولية.

ورداً على سؤال حول تواطؤ الولايات المتحدة بصورة مباشرة مع تنظيم “داعش” الإرهابي، قال تشوركين: “يفترض بالولايات المتحدة أن تضرب “جبهة النصرة” و”داعش” على الأرض، ولا سيما أن الضربة التي شنتها واستهدفت محيط مطار دير الزور كانت قوية وأدت إلى وقوع عشرات الضحايا في صفوف الجيش العربي السوري، فكيف يمكن للولايات المتحدة أن تخطئ هدفها؟!.

وفي طهران نددت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة بالعدوان الأمريكي، وأكدت أن تزامن هذا العدوان مع هجوم إرهابيي “داعش” دليل على الدعم الأمريكي للتنظيم الإرهابي وعلى انتهاك واشنطن المستمر لاستقلال سورية وسيادتها، وأكد المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن العدوان الأمريكي على مواقع الجيش السوري فضلاً عن أنه لا يساعد في محاربة الإرهاب وإيجاد الاستقرار في سورية يهدد اتفاق وقف الأعمال القتالية ويقوي ويدعم الجماعات الإرهابية التي تمّ ذكرها بوضوح في بيان مجلس الأمن الدولي ويعارض القوانين الدولية والتزامات وتعهدات أعضاء الأمم المتحدة وخاصة دولة عضو في مجلس الأمن.

وشدد قاسمي على ضرورة قيام الأطراف المعنية بالمساعدة على حل الأزمة في سورية وتجنّب القيام بأي عمل غير مدروس.

البعث-وكالات