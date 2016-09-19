“مشـــفى المخــرم” في العنايــة المشــددة

حمص- نزار جمول

ليس من المعقول أن ينتظر أهالي منطقة المخرم والقرى الكثيرة التابعة لها أكثر من عشرين عاماً ليروا مشفاهم أنجز بعد معاناة كبيرة مع القوانين وتعرجاتها الروتينية، ولكن هذا الإنجاز للمبنى لم يتم تفعيله طبياً حتى تاريخه بشكل يخدم أهل المنطقة المتاخمة للمناطق الساخنة.. فهو يفتقر لأطباء في الكثير من أقسامه وعلى الأخص في قسمي الأشعة والتخدير وأقسام الإسعاف والعظمية وسيارة إسعاف وغيرها، يضاف إلى ذلك انعدام الاختصاصات الطبية والدواء مفقود حتى إن مواد الإسعافات الأولية غير متوفرة شأنها شأن الأدوات المخبرية التي توجد بشكل لا يلبي أدنى حاجات المرضى، وللعلم أن المشفى يفتقر إلى تجهيزات طبية أساسية وعلى رأسها جهاز تصوير شعاعي، وقد مل المراجعون ومعظمهم ممن تعرضوا لإصابات من جراء التفجيرات والقذائف التي يطلقها الإرهابيون على قراهم، وقد تلقينا عدة شكاوى من المواطنين الذين أكدوا أن المشفى لا يلبي أدنى الحاجات الطبية، حتى إن أحد المراجعين أكد لنا أن الممرضة قالت له: إن المصاب الذي يرافقه يحتاج إلى مشفى، وكأن هذا المكان تحول إلى مكان للتجمع ليس أكثر..!.

مشفى المخرم بات في ظل الوضع المزري يحتاج إلى مشفى، حتى إنه دخل غرفة العناية المشددة من جراء إهمال واضح من قبل المعنيين في مديرية صحة حمص، فإلى متى يعاني أهالي منطقة المخرم وقراها الذين فاق عدد سكانهم المئتي ألف نسمة في ظل عدم وجود أي مشفى سوى هذا المكان الذي يسمى مشفى..!.