من الاخر الجماعة “معيّدون” أيضاً

بالنسبة لحماية المستهلك، وشرطة المرور، وغيرهما من حملة شعار: “في خدمة الشعب” من الأجهزة الرقابية، وكل هذا “القرطة” على قولة جارتنا، فالرجاء من الإخوة المواطنين أن يعذروهم، لانفلات الأسواق، وجنون سائقي “التكاسي”، ووقاحة السرافيس، وجنون الخضرة، والفواكه، والحمص والفول، والماء والهواء حتى، وكل ما هو مرهق للشعب في فترة عطلة العيد، فهم أيضاً في عطلة، كما أن الكهرباء بقيت متوفرة طيلة أيام عطلة العيد السعيد، وليس من المعقول أن تترك كل تلك الأجهزة، البيت، والكهرباء، ودفء العيلة لتضبط سوقاً صغيراً، هناك آلاف يتلاعبون فيه وفي كل لحظة! ماذا تقولون يا جماعة، لا تلوموهم ، الجماعة “معيّدون”، ومن غير المعقول أن يكونوا متواجدين في هذا السوق، أو ذاك الشارع المزدحم، أو تلك الساحة التي فيها مصاصو دم الطفولة والأهل على حد سواء، في أيام مباركة كهذه! أخي المواطن ضع اصبعك في عينك، مثلما أنها تؤلمك فإنها تؤلم غيرك، والترجمة جاءت حرفية لمثل: “حط اصبعك بعينك… إلخ” حرصاً على مشاعر أحبابنا مراقبي منسوب الانحدار في لغة الضاد وكأنهم لا يعرفون أن اللغة الصحفية تغيرت منذ 20 عاماً على الأقل!!.

المحرر