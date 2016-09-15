فوز العربى على تشرين والمحافظة على الشرطة فى افتتاح دورى كرة القدم للسيدات داخل الصالات

فاز فريق العربى على تشرين بثمانية أهداف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما اليوم على أرض صالة الباسل بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء وذلك فى افتتاح منافسات دورى كرة القدم للسيدات داخل الصالات.

وأحرز أهداف الفريق الفائز كل من سارة زهر الدين هدفين وهديل الريشانى ولجين غزالى وريم الشاطر وتيماء أبو فخر وريماز الجرمانى وتيماء علم الدين.

وفى المباراة التى تلتها تغلب فريق المحافظة على الشرطة ب 14 هدفا مقابل هدف.

وتناوب على تسجيل أهداف المحافظة كل من سميرة ديبو خمسة أهداف وميرنا الحلبى أربعة أهداف ومارلين ميلع هدفين وميرى شلش هدفين وزهراء هايل فيما جاء هدف الشرطة بواسطة مها قطريب.

الجدير بالذكر ان دوري كرة القدم للسيدات افتتح اليوم في مدينة السويداء بضيافة النادي العربي وبمشاركة أربعة فرق هي العربي – المحافظة – تشرين والشرطة ويستمر لمدة ثلاثة ايام.

