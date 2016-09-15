صلاة من أجل السلام فى سورية بكاتدرائية مارجرجس البطريركية للسريان الارثوذكس بدمشق

أقامت كاتدرائية مارجرجس البطريركية للسريان الارثوذكس بدمشق أمس الاربعاء صلاة من أجل السلام فى سورية فى ختام لقاء الشباب السريانى العالمى الذى شارك به 25. شابا وشابة من مختلف المحافظات تحت عنوان /نقوم ونبنى/.

وفى كلمة له خلال الصلاة أوضح بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الاعلى للكنيسة السريانية الارثوذكسية فى العالم البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثانى أن //النشاطات التى يقوم بها الشباب فى سورية توءكد على أن هذه البلاد لا تهدم لان الانسان السورى خلق الحضارة منذ الاف السنين وهو يظل حيا بايمانه بوطنه العزيز//.

وأشار البطريرك أفرام الثانى الى صمود الوطن الذى //أبى أن يركع رغم تامر عشرات الدول ضده لانه يقوم على مبدأ محبة الانسان وصون كرامته// لافتا الى //التحام أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين فى وجه الارهاب والتفافهم حول قيادتهم الحكيمة الممثلة بالسيد الرئيس بشار الاسد وجيشهم الباسل الذى يضحى بالغالى والنفيس للدفاع عن تراب وطنه//.

ودعا البطريرك أفرام الثانى أبناء سورية الذين غرر بهم لان يعودوا الى حضن الوطن ويرمموا ما هدم منه مهنئا السوريين بعيد الاضحى المبارك وعيد الصليب اللذين تصادفا معا هذا العام.

وفى كلمة مماثلة لفت سماحة المفتى العام للجمهورية الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون الى أهمية اللقاء مع الشبيبة السريانية الذين يمثلون مع باقى شباب سورية مستقبل الوطن مضيفا ان //أجدادنا السريان تركوا تاريخا رائعا لاحفادهم//.

وأشار المفتى حسون الى أن //الكنيسة والمسجد فى وطننا توأم متجاور صنعه أجدادنا الذين سطروا رسالة سورية// موءكدا أن التفاف أطياف الشعب السورى وتلاحمه يدل على أنهم أهل السلام وهم من سيطفئون نار حرب الارهاب.

وختم المفتى العام للجمهورية كلمته بدعوة شباب الوطن الى الا يغادروا سورية التى أضاءت بنورها كل أصقاع العالم وأن يحافظوا على الاجيال القادمة وأن يعلموها حب الوطن.

ونظم كشاف الكاتدرائية مسيرة شموع انطلاقا من الكنيسة وصولا الى النصب التذكارى للابادة السريانية فى حديقة شهداء الابادة السريانية بباب شرقى فى دمشق.

حضر الصلاة عدد من السفراء وممثلين عن عدد من الطوائف المسيحية ومن رجال الدين الاسلامى.

