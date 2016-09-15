نادى الوحدة يقيم حفلا تكريميا لفريق أشبال النادى بكرة القدم

أقامت ادارة نادى الوحدة الرياضى مساء الاربعاء حفلا تكريميا لفريق أشبال النادى بكرة القدم الذى شارك فى البطولة الودية من أجل الصداقة التى أقيمت فى مدينة ميلانو الايطالية بمشاركة اثنين وثلاثين ناديا من مختلف دول العالم.

رئيس الاتحاد الرياضى اللواء موفق جمعة قال.. //ان الرياضة السورية أثبتت للعالم أجمع أنها متقدمة فى مختلف الالعاب وستبقى سفيرا يمثل سورية خير تمثيل وترفع علمها عاليا فى جميع المحافل الدولية //.

وأضاف اللواء جمعة // ان اختيار شركة غاز بروم الروسية صاحبة مشروع كرة القدم من أجل الصداقة لفريق من سورية متمثلا بنادى الوحدة للمشاركة مع الفرق الاوروبية العريقة جاء لان روسيا ليست دولة صديقة فقط بل شقيقة لوقوفها مع سورية حيث امتزجت دماء شهداء البلدين دفاعا عن الحق ضد الارهاب// .

ونوه رئيس نادى الوحدة أحمد قوطرش بجهود فريق الاشبال ومدربيهم الذين مثلوا سورية فى البطولة المذكورة وأعطوا الصورة الحقيقية لسورية المحبة والسلام وقال ان النادى يطمح للوصول الى اعلى المراتب محليا وعالميا من خلال التدريب المستمر والتعاون بين ادارة النادى وجميع الكوادر الموجودة فيه.

من جهته بين مدير مشروع كرة القدم من أجل الصداقة فلاديمير سيروف ان هذا المشروع يهدف الى انشاء جيل يتقن كرة القدم وأخلاقياتها الرياضية فى المحبة والسلام مبينا ان المشروع الذى تقيمه شركة غاز بروم الروسية عمره أربع سنوات حيث بدأ فى لندن بثمانى فرق وأصبح فى ميلانو باثنين وثلاثين فريقا ويقام تحت رعاية الاتحاد الاوروبى لكرة القدم.

بدوره رئيس اللجنة المنظمة للمشروع فيشسلاف لاشيرسكى قال ان فريق الوحدة أظهر صورة رائعة عن مستوى كرة القدم السورية مشيرا الى انه سيتم اختيار فريقين سوريين العام القادم للمشاركة فى البطولة كما أنه سيتم الاعلان عن البطولة من قلب العاصمة دمشق أقدم عاصمة مأهولة فى العالم .

وقدم ممثلا شركة غاز بروم الروسية الكأس الخاص بالبطولة لفريق أشبال الوحدة تقديرا لمستواهم وأدائهم علما أن هذه الكأس لم يحزها سوى فريقى برشلونة الاسبانى وبايرن ميونخ الالمانى.

يشار الى أن فريق أشبال الوحدة لكرة القدم شارك فى البطولة الودية من أجل الصداقة التى تقام سنويا فى المدينة التى تستضيف نهائى دورى أبطال أوروبا لكرة القدم وقدم مستوى متميزا نال اعجاب وثناء المشاركين حيث تعادل فى مباراته الاولى مع فريق سلوفينى 2/2 وخسر مباراته الثانية أمام فريق سلوفاكى 1/3 قبل أن يفوز فى مباراته الثالثة على فريق من بيلاروس 2/1 ليودع البطولة بفارق الاهداف.

ومثل فريق الوحدة فى البطولة اللاعبين محمد معتوق وحمزة الصباغ وعمر الحجار وغيث شمسو وردين جاكوش وعابد عبد الله وطلال الكشاك وماهر شعبو وايليا خورى وأشرف على تدريبهم لاعب منتخب سورية السابق زياد شعبو.

وشارك فى البطولة أندية كبرى مثل أجاكس أمستردام الهولندى وتشيلسى الانكليزى وأتلتيكو مدريد الاسبانى ورابيد فيينا النمساوى ولاتسيو وروما الايطاليين وزينيت سان بطرسبرغ الروسى والنجم الاحمر الصربى وساو باولو البرازيلى وغلطة سراى التركى وشالكه الالمانى.

