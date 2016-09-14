تعادل مر للزعيم مع الجوية العراقي في ربع نهائي كأس الاتحاد الاسيوي

تعادل نادي الجيش السوري مع مضيفه القوة الجوية العراقي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب نادي الوكرة في قطر في ذهاب الدور ربع نهائي كاس الاتحاد الآسيوي.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى الفني وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء مع أفضلية نسبية لأصحاب الضيافة.

القوة الجوية كاد أن يفتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة 5 بعد أن توغل بشار ريسان داخل جزاء الجيش وحول كرة عرضية لأحمد كاظم الذي تابعها بجانب مرمى المدنية.

رد الجيش جاء سريعاً في الدقيقة الثامنة بعد أن تابع محمد حمدكو كرة طويلة من سمير بلال داخل منطقة جزاء القوة الجوية وسددها بأحضان الحارس العراقي .

وانحصر بعدها اللعب في وسط الملعب دون أن ينجح الفريقان في تشكيل خطورة كبيرة على المرمى .

في الشوط الثاني حاول الفريقان التقدم أكثر للهجوم فسدد سليم سبقجي كرة للجيش في الدقيقة 51 امسكها الحارس العراقي.

ونجح الجيش في افتتاح التسجيل بالدقيقة 60 بعد أن استغل محمد حمدكو خطأ دفاعياً للقوة الجوية ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويحول كرة عرضية لشعيب العلي الذي تابعها في الشباك العراقية أول اهداف اللقاء .

وكاد الجيش أن يضاعف تقدمه في الدقيقة 68 بعد أن سدد محمد حمدكو كرة أرضية ارتدت من الحارس العراقي لسليم سبقجي الذي سددها بأحضان الحارس .

وفي الدقيقة 91 سدد بشار ريسان كرة قوية من خارج منطقة جزاء الجيش مرت بجوار مرمى المدنية.

وأضاع الحمدكو فرصة حسم اللقاء في الدقيقة 98 بعد أن راوغ حارس القوة الجوية وسدد الكرة فوق المرمى الخالي.

وفي نفس الدقيقة تمكن القوة الجوية من إدراك هدف التعادل عبر مهاجمه حمادي أحمد الذي تلقى تمريرة من البديل السوري علي غليوم داخل جزاء الجيش ليسددها داخل الشباك منقذاً فريقه من الخسارة.

الشعار حزين على أداء بعض لاعبيه:

في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء عبر الكابتن أحمد الشعار مدرب فريق الجيش عن حزنه لضياع الفوز من فريقه في اللحظات الأخيرة من اللقاء وقال :”لست راضياً عن أداء معظم اللاعبين لقناعتي بأنهم يمتلكون الأفضل وقد بالغنا كثيراً في التراجع للمواقع الخلفية بعد تسجيل الهدف وفشل لاعبوالمقدمة في الإبقاء على الكرة بحوزتنا وتحولت المباراة من فوز لنا بهدفين إلى تعادل بهدف لمثله فكنا كمن خسر ثلاثة أهداف دفعة واحدة”.

وأضاف الشعار :”ظهر جلياً أن اللاعبين الجدد الذين التحقوا بالفريق أنهم غير جاهزين بدنياً بالشكل المطلوب وهذا طبيعي نظراً لقصر فترة التحضير ومع ذلك كنت أتوقع من مراكز الثقل في الفريق كالقلفا أن يكونوا فاعلين أكثر لكن يبدو أن الحرارة والرطوبة العالية والتعب قد نال من عزيمتهم ولدينا الآن أسبوعاً كاملاً للتحضير للقاء العودة وتصحيح الأخطاء ومازلت واثقاً من قدرتنا على التأهل بإذن الله”.

تشكيلة الجيش : أحمدمدنية ، زكريا قدور،حسين شعيب،عبد الملك عنيزان (عبد الكريم فتيح) ،شعيب العلي ،سمير بلال، عز الدين عوض ،يوسف قلفا (محمد العبادي) ، محمد حمدكو ، محمد الواكد (محمد عقاد) .

المسؤول الإعلامي لنادي الجيش

المهندس محمد نديم الجابي



