الخارجية .. العدوان الاسرائيلى محاولة يائسة لرفع معنويات التنظيمات الارهابية المنهارة

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العدوان الاسرائيلى الجديد ياتى فى محاولة يائسة لرفع معنويات التنظيمات الارهابية المنهارة بعد الفشل الذريع الذى اصابها والخسائر التى تكبدتها فى ريف القنيطرة وغيرها فى كل انحاء الجمهورية العربية السورية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين فى رسالتين الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن حول العدوان الذى قامت به /اسرائيل/ صباح اليوم على الجمهورية العربية السورية :

فى اطار دعمها المباشر الذى اصبح معروفا لكل دول العالم وشعوبها قامت /اسرائيل/ بشن سلسلة من الاعتداءات السافرة على ارض الجمهورية العربية السورية وقواتها المسلحة طيلة الاسابيع الماضية وقد جاءت هذه الاعتداءات فى اطار التحالف الاستراتيجى ما بين /اسرائيل/ والمجموعات الارهابية المسلحة وبشكل خاص جبهة النصرة /فتح الشام/.

ولفتت وزارة الخارجية الى أن حكومة الجمهورية العربية السورية قامت بابلاغ الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن بالاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على سورية.

وأضافت الخارجية فى رسالتيها.. //فى الصباح الباكر من يوم الثلاثاء 13 ايلول الجارى قام الطيران الحربى الاسرائيلى بالاعتداء على مواقعنا العسكرية بريف القنيطرة دعما للتنظيمات الارهابية التى تتلقى الضربات من قبل الجيش العربى السورى حيث تصدت للطائرات المعتدية وسائط الدفاع الجوى السورية واسقطت طائرة حربية اسرائيلية جنوب غرب القنيطرة وطائرة استطلاع غرب بلدة سعسع بريف دمشق الجنوبى الغربى ومما لا شك فيه ان هذا العدوان الاسرائيلى الجديد ياتى فى محاولة يائسة لرفع معنويات التنظيمات الارهابية المنهارة بعد الفشل الذريع الذى اصابها والخسائر التى تكبدتها فى ريف القنيطرة وغيرها فى كل انحاء الجمهورية العربية السورية.

وأكدت الخارجية أن هذا العدوان يأتى فى اطار المساندة الاسرائيلية المباشرة لهجوم جبهة النصرة والمجموعات الارهابية المرتبطة بها على القرى الامنة والمدنيين الموجودين فيها فى كل من درعا والقنيطرة لافتة الى أن تقارير الامين العام المرفوعة الى مجلس الامن عند تجديد ولاية الاوندوف طيلة السنوات الاربع الماضية عكست ما قامت به /اسرائيل/ من

انتهاكات سافرة لاتفاق فض الاشتباك لعام /1974/.

وأوضحت الوزارة أن التعاون الاسرائيلى مع التنظيمات الارهابية تجلى من خلال تقديم السلاح للمجموعات الارهابية وتسهيلها لحركة وتنقل الارهابيين مع اسلحتهم وعتادهم داخل الشريط المحتل وكذلك التعاون الاسرائيلى مع هذه التنظيمات عند قيامها باجتياح مواقع قوات الامم المتحدة على طول خط الفصل واحتلالها قبل ما يزيد على العامين لمواقع

الاوندوف بتامر مع النظام القطرى.

ولفتت وزارة الخارجية والمغتربين الى أن /اسرائيل/ لم تخف دعمها للمجموعات الارهابية المسلحة وتواجدها فى منطقة الفصل فى الجولان السورى المحتل واما الفضيحة الكبرى والتى ظهر فيها التحالف الاسرائيلى مع جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الارهابية فكانت قيام /اسرائيل/ بمعالجة ما يزيد على الفين من الارهابيين فى المشافى الاسرائيلية.

وقالت.. ان //هذا العدوان الاسرائيلى كشف مجددا العلاقات العميقة بين اسرائيل والمجموعات الارهابية فى سورية الامر الذى كنا قد حذرنا منه فى العديد من الرسائل الموجهة الى الامين العام للامم المتحدة والى رئيس مجلس الامن//.

وأضافت الخارجية.. ان سورية تطالب مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة بوجوب اتخاذ كل الاجراءات التى ينص عليها ميثاق الامم المتحدة لمعاقبة /اسرائيل/ المعتدية واجبارها على وقف عدوانها ومطالبتها فورا ودون تاخير بوقف دعمها وحمايتها للارهابيين ومجموعاتهم المسلحة خاصة ان جبهة النصرة مدرجة على لوائح مجلس الامن الخاصة بالكيانات الارهابية.

وختمت الخارجية رسالتيها بالقول.. لا يمكن لبعض اعضاء مجلس الامن الذين اتخذوا من سياسة الدفاع عن /اسرائيل/ مبدأ لهم التغاضى عن الخطر الذى يشكله التحالف الاسرائيلى مع جبهة النصرة الارهابية /فتح الشام/ تحت اى عنوان كان وتحت اى مبررات لا معنى لها.