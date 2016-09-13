اكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة // اسقاط طائرة حربية للعدو لاسرائيلى جنوب غرب القنيطرة وطائرة استطلاع غرب بلدة سعسع // بريف دمشق الجنوبى الغربى.
وذكرت القيادة فى بيان اليوم ان // طيران العدو الاسرائيلى قام عند الساعة الواحدة من يوم ال/13/ من ايلول الجارى بالاعتداء على أحد مواقعنا العسكرية بريف القنيطرة فتصدت له وسائط دفاعنا الجوى وأسقطت له طائرة حربية جنوب غرب القنيطرة وطائرة استطلاع غرب بلدة سعسع// بريف دمشق الجنوبى الغربى .
واشارت القيادة العامة فى بيانها الى ان // هذا العدوان السافر يأتى فى اطار دعم العدو الاسرائيلى للمجموعات الارهابية المسلحة وفى محاولة يائسة لرفع معنوياتها المنهارة بعد الفشل الذريع الذى منيت به والخسائر الفادحة التى تكبدتها بريف القنيطرة//.
ويساند طيران العدو الاسرائيلى بشكل علنى هجوم ارهابيى /جبهة النصرة/ والمجموعات الارهابية المرتبطة به على مواقع الجيش العربى السورى فى ريف القنيطرة لتسهيل حركة وتنقل الارهابيين مع أسلحتهم وعتادهم داخل الشريط المحتل.
القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.. وسائط دفاعنا الجوى تتصدى لاعتداء طيران العدو الاسرائيلى وتسقط له طائرة حربية وطائرة استطلاع بريفى دمشق والقنيطرة
اكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة // اسقاط طائرة حربية للعدو لاسرائيلى جنوب غرب القنيطرة وطائرة استطلاع غرب بلدة سعسع // بريف دمشق الجنوبى الغربى.