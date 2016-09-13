القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.. وسائط دفاعنا الجوى تتصدى لاعتداء طيران العدو الاسرائيلى وتسقط له طائرة حربية وطائرة استطلاع بريفى دمشق والقنيطرة

اكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة // اسقاط طائرة حربية للعدو لاسرائيلى جنوب غرب القنيطرة وطائرة استطلاع غرب بلدة سعسع // بريف دمشق الجنوبى الغربى.

وذكرت القيادة فى بيان اليوم ان // طيران العدو الاسرائيلى قام عند الساعة الواحدة من يوم ال/13/ من ايلول الجارى بالاعتداء على أحد مواقعنا العسكرية بريف القنيطرة فتصدت له وسائط دفاعنا الجوى وأسقطت له طائرة حربية جنوب غرب القنيطرة وطائرة استطلاع غرب بلدة سعسع// بريف دمشق الجنوبى الغربى .

واشارت القيادة العامة فى بيانها الى ان // هذا العدوان السافر يأتى فى اطار دعم العدو الاسرائيلى للمجموعات الارهابية المسلحة وفى محاولة يائسة لرفع معنوياتها المنهارة بعد الفشل الذريع الذى منيت به والخسائر الفادحة التى تكبدتها بريف القنيطرة//.

ويساند طيران العدو الاسرائيلى بشكل علنى هجوم ارهابيى /جبهة النصرة/ والمجموعات الارهابية المرتبطة به على مواقع الجيش العربى السورى فى ريف القنيطرة لتسهيل حركة وتنقل الارهابيين مع أسلحتهم وعتادهم داخل الشريط المحتل.